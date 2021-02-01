Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", підкорила формами в купальнику

Артистка спокушає пишними об'ємами без сорому, пише Politeka.net. Шанувальники захоплюються фігурою зірки, тому постійно згадують одні з її жарких образів.

Цього разу співачка позувала на сходинках, надівши світлий купальник. Великі груди навряд чи вмістилася в обтягуючий ліфчик, який натягнувся на бюсті, створюючи небезпечну ситуацію.

Також Ольга одягла крихітні плавочки на зав'язочках.

"Мовчання і посмішка - це дві потужні зброї. Посмішка є способом розв'язання багатьох проблем, мовчання ж допомагає уникнути 😉", - написали автори поста.

За три години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ну ось, з іншого ракурсу знімок, і все! Класна зовнішність,"багата фігура"! 😀❤️🙌", "Прекрасна💐💐💐", "Посмішка у Олі просто шик і блиск", "Такий італійський стиль 60-х років👍🔥😍", "Красива💯", "Схудла", "Чітка така🔥🔥🔥👍", "Людина хороша! І співає вона класно! Прям кров закипає!", "Ну навіщо ти волосся обрізала?...", "Який розмір? 3?", "Самовдосконалення 👏👏👏🌼🌼🌼🔥🔥🔥🤗🤗🤗", "Такого ще не було - Оля посміхається . А то зазвичай сумна якась . Так набагато краще 👏", "ти прекрасна, я думаю у тебе немає ворогів", "у тебе груди - дві найпотужніші зброї", - написали, підкорені красою спокусниці-Ольги, користувачі мережі.

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