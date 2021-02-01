Французький актор Омар Сі, зірка серіалу "Люпен" розповів, як регує на критику

43-річний актор поділився одкровенням в інтерв'ю GQ.

Омар Сі зазначив, що після анонсу серіалу було багато критики, але його це не засмутило.

"Ці реакції змусили мене розсміятися, тому що ми живемо в такий час: люди поспішають коментувати, упереджено ставляться до справи. Це мене розсмішило. Але в будь-якому випадку ми працюємо не для цих людей. Думаю, ми виправдали наші амбіції. Нам не терпиться отримати справжній зворотний зв'язок. Ці люди навіть серіал дивитися не будуть, це критика за критику, це не дуже цікаво. Я знаю, що ці люди є, але мені все одно", - заявив актор.

Але все, після появи першої частини відгуки глядачів були позитивними, що дозволило команді, яка працювала над ним зітхнути з полегшенням. Омар Сі підкреслив, що працював з великим ентузіазмом і вірою в проект, тому приємно, що надії виправдалися.

"Ми йдемо туди з азартом, хочемо, пишаємося. І як тільки це буде зроблено, ви зрозумієте масштаб речей, зможете трохи здригнутися і сказати собі: «сподіваюся, це сподобається». Дійсно, коли зворотній зв'язок хороший, це полегшення, ми не можемо цього приховати", - розповів артист.

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