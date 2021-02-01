В Україні вже був затверджений відповідний календарний план для початку вакцинації від коронавірусу

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна підготувала інфраструктуру, необхідну для отримання вакцини від коронавірусу і початку прищепної кампанії в лютому.

Денис Шмигаль також розповів, що вже підготовлена вся логістична інфраструктура і холодовий ланцюжок здатна зберігати вакцини будь-якого виду від -70 до +8 градусів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що перш за все щеплення будуть зроблені лікарям і військовослужбовцям в зоні проведення ООС. Прем'єр уточнив, що перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech, а також ще від 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca/Oxford будуть безкоштовними.

Нагадаємо, що станом на понеділок, 1 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилися близько 103,5 млн осіб. За минулий день виявили 395 465 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,2 млн пацієнтів.

При цьому одужали – 75,1 млн. найбільше хворих-19 вчора зафіксували в США – 107 тис., Бразилії – 27 тис. і Британії – 21 тис.

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