Співак Олег Винник своїм зворушливим вчинком зачепив за живе фанатів
Як передає Politeka.net, на одному з фан-акаунтів 47-річного артиста в Instagram опублікували цікаве відео, де Винник постав з маленькою Олександрою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, малятко під час одного з концертів вирішила зробити комплімент Олегу Анатолійовичу, вийшовши на сцену з букетом квітів. Артист розтанув, почав обіймати дівчинку, називати її принцесою, змусивши зал їй аплодувати.
"Цілуватися будемо?", - запитав наостанок у збентеженої дівчинки Винник, на що та відразу ж кинулася йому на шию - виглядало дуже мило й зворушливо.
Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:
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"Наймиліше що я бачила за сьогодні😍❤️ відео просто..🔥"
"Цілуватися відразу 😅 😍 🔥 "
"❤️дуже миле відео, Олег такий добрий люблячий чоловік😍"
"хоч ще й мала, а вже шарить😂"
"ОУУ, передоз милотені😻"
"Олег! Навіть дітки люблять тебе, за твою доброту і золоте серце"
Примітно, що своїх дружину і дітей Олег Анатолійович ретельно приховує від очей публіки - підтримуючи образ холостяка, улюбленця "вовчиць".
За наявною в Мережі інформацією, Винник одружений на своїй бек-вокалістці Таїсії Сватко (яка виступає під псевдонімом Таюне). Пара виховує сина Юліана. Хлопчик нібито народився в Німеччині, куди його батьки вирушили працювати відразу після навчання в Канівському музичному училищі. В даний час 16-річний юнак продовжує жити й вчитися за кордоном.
Більш того, Таюне заінтригувала користувачів знімком з дівчиною, як дві краплі схожою на неї, назвавши в підписі ім'я Ніна. Можливо, якщо це дочка Таїсії та Олега, саме на честь неї артист і написав найвідомішу пісню у своїй кар'єрі — "Ніно".
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