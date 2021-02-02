Співак Олег Винник своїм зворушливим вчинком зачепив за живе фанатів

Як передає Politeka.net, на одному з фан-акаунтів 47-річного артиста в Instagram опублікували цікаве відео, де Винник постав з маленькою Олександрою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, малятко під час одного з концертів вирішила зробити комплімент Олегу Анатолійовичу, вийшовши на сцену з букетом квітів. Артист розтанув, почав обіймати дівчинку, називати її принцесою, змусивши зал їй аплодувати.

"Цілуватися будемо?", - запитав наостанок у збентеженої дівчинки Винник, на що та відразу ж кинулася йому на шию - виглядало дуже мило й зворушливо.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Наймиліше що я бачила за сьогодні😍❤️ відео просто..🔥"

"Цілуватися відразу 😅 😍 🔥 "

"❤️дуже миле відео, Олег такий добрий люблячий чоловік😍"

"хоч ще й мала, а вже шарить😂"

"ОУУ, передоз милотені😻"

"Олег! Навіть дітки люблять тебе, за твою доброту і золоте серце"

Примітно, що своїх дружину і дітей Олег Анатолійович ретельно приховує від очей публіки - підтримуючи образ холостяка, улюбленця "вовчиць".

За наявною в Мережі інформацією, Винник одружений на своїй бек-вокалістці Таїсії Сватко (яка виступає під псевдонімом Таюне). Пара виховує сина Юліана. Хлопчик нібито народився в Німеччині, куди його батьки вирушили працювати відразу після навчання в Канівському музичному училищі. В даний час 16-річний юнак продовжує жити й вчитися за кордоном.

Більш того, Таюне заінтригувала користувачів знімком з дівчиною, як дві краплі схожою на неї, назвавши в підписі ім'я Ніна. Можливо, якщо це дочка Таїсії та Олега, саме на честь неї артист і написав найвідомішу пісню у своїй кар'єрі — "Ніно".

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