Комерційна вакцина від коронавірусу стане доступною для українців

Так, вакцини в аптеках повинні з'явитися не раніше, ніж влітку 2021 року. При цьому Міністерство охорони здоров'я не може вплинути на терміни появи препарату в аптеках.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у ефірі "Сніданку з 1+1".

За словами Степанова, це питання регулюють самі виробники вакцини. Приблизний час її виходу на комерційний ринок України міністр назвав, враховуючи те, як інші країни зараз обмежують експорт препарату.

До всього іншого, вартість однієї дози вакцини від COVID-19 залежить від компанії-виробника і може варіюватися від семи до більше 33 доларів.

Також міністр нагадав, що Україна вже уклала договір на поставку 1,913 млн доз. Йдеться про препарат виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Нагадаємо, що станом на понеділок, 1 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилося близько 103,8 млн осіб. За минулий день виявили 395 465 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,2 млн пацієнтів.

Водночас одужали – 75,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 учора зафіксували в США – 107 тис., Бразилії – 27 тис. і Британії – 21 тис.

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