Омар Сі, який зіграв головну роль в серіалі "Люпен", розговорився про найдивовижніше, що пережив після переїзду до США

Так, 43-річний французький актор Омар Сі поділився емоційними моментами, що сталися з ним в перші місяці його перебування в Лос-Анджелесі, в інтерв'ю виданню GQmagazine.

За його словами, у нього є два "божевільних спогади" - коли він випадково зустрів своїх кумирів з Голлівуду.

"Я пам'ятаю один день, коли я був перед рестораном, і до мене підходить хлопець і каже мені: "Ах, Омар Сі! Геній, мені подобається те, що ти робиш. Гей, давай обміняємося номерами, ми днями вип'ємо з тобою каву". І що ж, цей хлопець - Кріс Рок, один з моїх кумирів, один з тих, хто змушував мене сміятися найбільше в житті", - поділився Омар, додавши, що це він повинен був просити телефон у зірки, а не навпаки.

"Я думав це безумство", - заявив актор.

Крім зустрічі з комедіантом Крісом Роком, йому пощастило, також випадково, познайомитися з ще одним легендарним актором.

"А в інший день я був на Comic Con. Перебував на стоянці в очікуванні машини, коли Семюел Л. Джексон, який також є моїм кумиром, виходить з машини і каже: "Омар, як ти? Ось ти де, круто. Сподіваюся побачити тебе потім". Нормально, як ніби я бачив його напередодні. Я ніколи в житті його не бачив", - поділився зірка "Люпена".

За словами Омара Сі, йому знадобився час, щоб відійти від слави, яка звалилася на нього зненацька.

"Я згадую і кажу собі: "Це дійсно сталося або у мене галюцинації?",- розговорилася знаменитість.

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