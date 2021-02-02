Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, зняла бабусиного друга

19-річна дівчина живе та навчається в Нью-Йорку, США, але на новорічні канікули приїхала на батьківщину і гостює у своєї знаменитої родички. Соня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, з ким живе Софія Михайлівна у своєму особняку в селищі П'ятихатки під Києвом, передає Politeka.net.

Так, дівчина побажала всім "доброго ранку", роблячи селфі з чашкою кави. Внучка Ротару позувала в короткій червоній кофтині, приспущеній на плечі, блиснувши ніжним декольте і тонкою талією.

На задньому тлі за зйомкою спостерігав домашній улюбленець - собачка породи Бішон фрізе на прізвисько Джиммі. Соня наблизила камеру й показала білого кучерявого песика крупним планом.

На наступних кадрах дівчина вирушила з малюком у справах, посадивши його в машину.

"Чий-то примхливий...", - підписала кадри зірка.

Примітно, що Джиммі, насправді, батьки подарували їй, коли вона ще вчилася в школі в Україні. Відправившись за кордон, собачка перекочувала до бабусі. За словами Соні, улюбленцю треба постійна увага людини, а якщо надовго залишити одного - той засумує.

Раніше ми розповідали, що в Мережі показали розкішний маєток Ротару. Згідно з випискою з реєстру прав на нерухомість, площа особняка становить 1412 кв метрів.

Акуратний особняк оточений невеликим хвойним лісом. На території теж, до речі, висаджені елітні блакитні ялини, туї та інші вічнозелені декоративні рослини. Котедж має незвичайну форму й кілька рівнів.

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