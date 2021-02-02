Катерина Репяхова, молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика, ошелешила багатозначним кадром

Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина опублікувала архівне фото в "сторіз" в Instagram, відповідаючи на питання фолловерів.

Зокрема, у неї попросили показати "незабутній день народження". На що Репяхова відповіла, що всі "дні народження чарівні", але вибрала все ж фото за 2016 рік.

"Майбутній чоловік подарував 101 троянду", - йдеться в підписі.

На кадрі намарафечена Катерина в світлій сукні ледве утримувала в руках величезний букет, позуючи біля вікна.

При цьому такі розкішні подарунки Віктор примудрявся підносити своїй тоді ще коханці на тлі жорсткої економії в родині.

Про те, як жилося в цей час його трьом дітям, зокрема молодшому синові Павлу (померлому в 2020-му році у віці 21 року від раку), розповідала в одному з інтерв'ю екс-дружина Павлика Лариса Созаєва.

"За останніх 12 років ні у мене, ні у сина не було днів народження в кафе або ресторані через відсутність грошей (він так говорив). Всі її свята проходять виключно в ресторанах, оплачених Віктором... При цьому він відмовляв всім своїм рідним - дітям, дружині, мамі, племінниці, - ділилася наболілим в інтерв'ю 24 каналу жінка, додавши, що неодноразово хотіла подати на розлучення через постійні зради. - Він благав мене, обіцяючи, що зміниться, що більше не буде! Чи йдуть від хороших дружин? Звичайно, йдуть, тільки треба знати причину, а я її озвучувати не буду!"

Павлик і нині всіляко балує вагітну дружину - Репяхова чекає первістка й повинна народити в червні.

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