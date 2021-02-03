Омар Сі, який зіграв головну роль в серіалі "Люпен", розповів, як просував телешоу за допомогою прийомів свого персонажа

Про це пише французьке видання Voici. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

Щоб просунути серіал, 43-річний французький актор незадовго до прем'єри непомітно прослизнув в паризьке метро, щоб приклеїти афішу. При цьому він використовував прийоми свого персонажа.

"Ви бачили мене, але не дивилися на мене", - ця лінія є візитною карткою Ассана Діопа, героя Люпена у виконанні Омара Сі. У цьому серіалі Головний герой слід по стопах знаменитого джентльмена-грабіжника, народженого з уяви Моріса Леблана, і прагне помститися за смерть свого батька.

Успіх серіалу пояснюється в тому числі і ретельно продуманою рекламною кампанією. Так, щоб довести, що він повністю вжився в роль Ассана Діопа, актор проник в коридори паризького метро.

Омар Сі непомітно увійшов на станцію Palais Royal - Musée du Louvre, де його персонаж з'являється в першому епізоді. Його мета: самому наклеїти плакат програми, щоб його не помітили глядачі. Як тільки завдання було виконано, актор зник, як ні в чому не бувало.

Відзначимо, кадри викликали справжній фурор в мережі.

"Відмінно спрацьовано", "Ах, цей Люпен", "Відмінно", "молодець Люпен", " Круто як! Промо красивий урок життя", "Чудово, це нагадує дослідження, в якому керівників запитали, скільки людина знаходиться в конференц-залі, але всі забули згадати економку. Немає слів!" - пишуть в мережі.

Vous avez vu l’affiche,

mais avez-vous vraiment regardé qui l’a posée? pic.twitter.com/McQpNzE6Lx — Omar Sy (@OmarSy) January 12, 2021

Нагадаємо, зірка серіалу "Люпен" Омар Сі показав, якою красунею виросла його 20-річна дочка: рідкісні кадри