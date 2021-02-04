Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", здивувала сміливим ракурсом

Як передає Politeka.net, 24-річна знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому застигла в "незручній" позі.

Так, Нікітіна, що захоплюється пол денсом (тобто танцями на жердині), вирішила потішити публіку акробатичним трюком. Дівчина, будучи в топі, вузьких шортиках і черевиках на масивному каблуці, склалася попоплам, повернувшись до камери задом. Актриса з "гідністю" на пів-екрану, як у світської левиці Кім Кардашьян, привела публіку в замішання.

Місце для трюку Нікітіна також вибрала незвичайне - розташувалася в кутку приміщення з величезними дзеркалами на всю стіну. Так що картинка роздвоїлася, і здавалося, що Кать набагато більше.

"🤪 🍑Не завжди ж вам тут красиві фотки показувати😂", - йдеться в підписі. Дівчина володіє відмінним почуттям гумору, тому часом може посміятися над собою.

Користувачі оцінили жарт Нікітіної, кинувшись коментувати побачене:

"Пошук робочої сторони)"

"Попа як горіх так і проситься на гріх 😁 😘"

"Я один перевернув телефон?"

"Начебто ж не сезон на персики ще, напевно турецький)))"

"Все просто шикарно)"

"Добре стоїш"

"А чим тут не красиві😍"

"як не соромно без нижньої білизни"

Раніше ми повідомляли, Нікітіна продемонструвала успіхи в танцях на жердині. У топі, леопардових лосинах і на стрипах дівчина здивувала розтяжкою.

"Ого🤔"; "Викликайте екзорциста🤣"; "Гарно дивитися як гарна дівчина красиво таке робить 👀"; "з розуму зійти, як красиво ж😍🤤💞", - відреагували в Мережі.

Нагадаємо, підопічна Олени Кравець влаштувала гарячі танці біля жердини, в "жіночому кварталі" таке не покажуть

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