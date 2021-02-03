Коронавірусна інфекція залишиться в світі назавжди і ніколи не зникне повністю

При цьому зниження агресивності пандемії можна очікувати, коли колективний імунітет сформується на рівні 60-70 відсотків.

Про це заявив лікар-епідеміолог Олег Рубан, передає РБК - в Україні.

Він уточнив, що даний збудник з нами назавжди, коронавірусна інфекція, але якщо говорити про зменшення агресивності епідемії - це коли буде у нас формування колективного імунітету на рівні 60-70 відсотків.

Фахівець заявляє, що в даний час в Україні колективний імунітет громадян сформувався на рівні 30 відсотків.

Рубан також висловився про способи знизити загрозу поширення інфекції шляхом створення безпечного простору з оптимальною температурою, вологістю повітря в приміщеннях за допомогою датчиків контролю параметрів повітря (COVID-19 найлегше підхопити під час тривалого спілкування в закритому приміщенні).

Нагадаємо, що станом на середу, 3 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилося близько 104,4 млн осіб. За минулий день виявили 451 353 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,2 млн пацієнтів.

Водночас одужали – 76,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 114 тис., Бразилії – 56 тис. та Іспанії – 29 тис.

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