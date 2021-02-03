Відома співачка Наташа Корольова показала фігуру в купальнику

Відома артистка доглядає за собою, тому їй ніяк не даси 47 років, пише Politeka.net. Шанувальники активно стежать за життям артистки й завжди цікавляться, як їй вдається виглядати такою "свіжою".

В одній з груп з'явилося фото, на одному з яких вирішили показати співачку в купальнику.

Артистка позувала біля пальми, блиснувши досконалими вигинами. Зірка одягла червоний купальний наряд в горошок.

Ліфчик підняв і зціпив груди. Форми притягували погляд, як і струнка талія з красивими ніжками: "Ось це фігура!".

Співачка, спираючись об пальму, відкинула голову в бік. Вона закрила очі, які були прикриті темними окулярами.

На іншому знімку Наталя була при макіяжі й красивій зачісці. Вона дивилася в камеру блакитними очима, злегка посміхаючись.

Пост за нетривалий час швидко зібрав понад 100 лайків і жодного коментаря, адже вони були відключені.

Зазначимо, Наташа Корольова розповіла, що не вдавалася до послуг пластичної хірургії.

Артистка поділилася - у повсякденному житті вона практично не користується косметикою.

Як підкреслила співачка, волосся, нігті, брови, вії і губи у неї натуральні, але в майбутньому вона, можливо, скористається послугами косметологів і пластичних хірургів.

Зараз же зірка використовує народні засоби, а також ходить в спортзал і присідає за методом свого чоловіка, Тарзана, біля торця дверей. Вона стверджує, що після таких вправ сідниці підкачуються.

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