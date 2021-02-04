Вагітна дружина співака Віктора Павлика раптово звернулася до українців за допомогою

26-річна Катерина Репяхова під час поїздки в авто з чоловіком записала відеозвернення, яке виклала в сторіс свого Instagram, пише Politeka.net.

Дівчина дуже активно веде свою сторінку в соцмережі, вона регулярно показує, як скуповується в магазинах з чоловіком, і як вони обідають. Саме в цьому питанні і знадобилася їй допомога в цей раз. Схоже, подружжя вирішило спробувати щось трохи незвичайне для себе.

"Дуже потрібна ваша допомога. Ми з Віктором Франковичем хочемо поїсти в такій дешевій студентській їдальні. Де це може бути? Конкретно столовка. Не кафе нам треба. Ми хочемо якусь кашку, або пюрешку на водичці з котлеткою. Підкажіть!" - звернулася до фоловерів Репяхова.

Але пізніше Катерина розповіла, що в їдальню вони не встигли і пішли в улюблений ресторан.

"Не склалося у нас сьогодні з їдальнею. Просто час вже майже 5 годин. Ми пізніше звільнилися, ніж думали і боїмося. що всі їдальні вже будуть закриті. Ну нічого, ми приїхали в турецький ресторан. Хороший дуже. Наш улюблений", - розповіла дівчина.

Нагадаємо, в листопаді Репяхова скаржилася, що вони з чоловіком втратили гроші через карантин.

"Я можу тільки уявити, який дурдом буде відбуватися в місті через карантин вихідного дня. Чому уряд так заганяє людей, підприємців і навіть ми втратили роботу. Ми просто втратили гроші, а могли б на них є і закривати свої питання", - говорила Репяхова. Також вона зазначила, що тепер вони не знають, де брати гроші на закриття оренди і кредитів в наступному місяці.

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