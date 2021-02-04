Чоловік з СOVID-19 наклав на себе руки на очах медиків

Житель Тернополя боровся з хворобою більше півмісяця, спочатку вдома під наглядом сімейного лікаря, а в лікарню потрапив у важкому стані з двосторонньою пневмонією

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Медики кажуть, що суїцидальні настрої у свого пацієнта помітили одразу. У бесіді з лікарями, чоловік звинувачував себе в тому, що багатьох встиг заразити коронавірусом.

"У бесіді завжди проскакували такі думки, що він має дуже важку форму "ковіда" і заразив багатьох. І що людина, яка ось так вчинила, вона не має права на життя", - розповів директор Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайковський.

Це були тільки його навіювання, адже насправді в період його інфікування COVID - 19 на місці роботи захворіла тільки одна людина. Тим часом близькі-мати і дружина – були здорові. Лікарі приводили до пацієнта психолога, але той відмовився від його послуг.

Чоловіка навіть перевели в палату під постійний нагляд медиків. На їхніх очах він і наклав на себе руки, маючи при собі ніж.

Зокрема чоловік перерізав собі сонну артерію прямо на очах медперсоналу.



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