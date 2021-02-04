Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про біг взимку

На фото Катерина позувала в білому халаті, який спустила на плечі, шкарпетках і білих тапочках. Усманова доповнила образ червоним спортивним боді, стоячи біля огорожі. На вулиці лежав сніг і було досить холодно, швидше за все. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чому бігати взимку-корисно?

"Бігати взимку?

Ви що, на вулиці адже холодно, слизько, і взагалі, у мене є бігова доріжка"

Так, з - під теплої ковдри віриться насилу, але у зимового бігу є свої переваги", - написала Усманова під фото.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"А одягатися для бігу як взимку? Щоб не застудитися. Чула шарф на обличчя намотують, щоб холодне повітря не вдихати", "пробіжки на свіжому повітрі, особливо вранці це круто", "так, вам напевно було не просто в таку погоду фотографуватися. Не замерзли? Шикарно", " а я вечорами бігаю... В темряві... Втому знімає на ура".

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