До цього співачка Тіна Кароль лише одного разу показувала свій особняк зсередини

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала цікаві кадри в "сторіз" в Instagram. Співачка похвалилася подарованим одним з її фанатів власним портретом. Величезну картину артистка повісила в одній з кімнат свого розкішного триповерхового особняка.

"Дуже красиво", - прокоментувала презент співачка.

Таким чином, Тіна частково "засвітила" інтер'єр будинку. Зокрема, кімната, де тепер висить портрет, виконана в світлих тонах, стіна прикрашена незвичайними світильниками. Дерев'яна підлога й балки на стелі надають особливий шик. Крім того, в приміщенні стоїть затишний розкладний диван кремового відтінку з сірими вставками. На момент фото в кутку лежала м'яка іграшка.

Варто відзначити, зірка дуже рідко "пускає" публіку за двері свого будинку. Якщо бути точніше, Кароль одного разу показувала оздоблення особняка п'ять років тому, коли давала інтерв'ю Катерині Осадчій.

Маєток у селі Зазим'я Тіні подарував у 2008 році на честь народження сина Веніаміна її покійний чоловік, продюсер Євген Огір. Чоловік почав будувати будинок на ділянці в 20 км від Києва, коли був ще здоровий і мріяв про те, як з дружиною і дитиною буде жити в ньому довго і щасливо. На жаль, до закінчення будівництва він не дожив, але Кароль добудувала особняк сама.

Чутки про те, що артистка хотіла продати будинок, не підтвердилися, і в 2014-му, через рік після смерті чоловіка, вони з маленьким Венею в'їхали в будинок.

До недавнього часу співачка з сином жили разом, але зараз Веніамін вчиться в Англії.

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