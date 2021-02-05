Артист просто світився від щастя

Чоловік Наташі Корольової актор і стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) з'явився в кадрі з дитиною

Артист несподівано постав у кадрі з маленьким хлопчиком, пише Politeka.net. Дитина гралася з волоссям зірки.

Відповідні кадри Глушко опублікував у своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Відео було записано в Африці, під час подорожі Сергія. У кадрі хлопчик схопився за світле хвилясте пасмо Тарзана і потягнув за нього, говорячи місцевою мовою.

При цьому Глушко просто світився від щастя, посміхаючись в камеру. У якийсь момент дитина подивився в камеру і вимовила: "Акуна матата". У відповідь чоловік Корольової засміявся.

"Устами немовляти..) АКУНА МАТАТА щоб у всіх! 😃 😁",- написав артист у пості.

За півгодини пост зібрав понад 5000 переглядів і багато коментарів.

"Клас👍 😊 милий малюк😁", "Яка краса і милота🙏 🏽 😍 🥰", " малюк зловив білу людину!!!😂 😂 😂 👏 👏 😍 ", "Акуна Матата!🤗 Полі, полі👌", "💖😍💖😍💖😍💖😍💖 бооооожечки...😍❤😍 яяяяк йому подобається волосся Сергія...😍 💗 😍 Солодкі малюки...🙏🏼❣🙏🏼☀️💘☀️😘🌼😘", "Хороші неможливо!!!", "Тарзан у своєму середовищі?", "Який прикольний малий)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Глушко і Наташа Корольова після скандалу зі зрадами першого, вирушили в Африку.

Подружжя взяло участь у зйомках передачі "Плем'я".

Артистка розповіла, що вирушила в Африку, щоб перевірити себе і перезавантажитися.

Відомо, що Тарзан повернувся на батьківщину.

Нагадаємо, чоловік Корольової Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"

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