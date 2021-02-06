Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе під час фотосесії

На фото Нікітіна позує в боді з прозорою частиною декольте. Катерина сиділа на підлозі, задерши ногу вище голови. Красуня залишила волосся розпущеним, дивлячись прямо в камеру. Кадри вийшли ефектними і захоплюючими, адже розтяжка у зірки дійсно вражає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви ще не бачили цих кадрів. Там такі вкусняшки є ммм). Назріло питання: "багато тут людців, які зі мною спочатку через мою" фірмової НОГИ "(ті хто потрібно зрозуміють)", - написала зірка під фото.

Фанати подивилися ролик майже 5 тисяч разів і написали коментарі:

"Якщо що, я так можу і двома, звичайно пам'ятаємо"," Не, мене окремі частини тіла не цікавлять, Я За весь комплект"," Бейонсе нервово курить в сторонці", " Моторошнуваті копитця!". "Ось це 100% унікальна природна краса з такою приголомшливою фігурою ніг неймовірної краси, ви дійсно неймовірно красиві".

Ми писали, що актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", збентежила незвичайним талантом.

24-річна знаменитість опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому продемонструвала чудеса розтяжки під час пристрасного танцю на пілоні.

Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" блиснула своїми скарбами в спокусливому декольте

А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" в тісних шортиках склалася навпіл, здивувавши "гідністю", як у Кім

Також Politeka писала, що блондинка з "Кварталу 95" в розпусному одязі показала розтяжку біля пілона