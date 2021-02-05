Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, як дізнатися, що ви не потребуєте вакцини від коронавірусу

Свій коментар медик дала "УНН".

За її словами, вакцинуватися при наявності антитіл немає сенсу.

"Зате є потенційна шкода, враховуючи те, що захворювання COVID-19 за своєю суттю є імунним, і багато механізмів інфекційного процесу при ньому тільки вивчаються", - пояснила інфекціоніст.

Голубовська підкреслила, що українці, які вже перехворіли на вірус перед початком вакцинації здати ІФА-тест на антитіла до коронавірусу.

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"Перехворілим точно краще робити", - зазначила вона.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України розкрили подробиці майбутньої вакцинації.

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Щоб отримати щеплення необхідно записатися. Запис буде відкрита за місяць до початку вакцинації, зробити це можна буде трьома способами:

  • самостійно через Інформаційний портал COVID-19, який зараз у розробці, де можна буде обрати зручний медзаклад;
  • через національний контакт-центр з протидії коронавірусу 0 800 60 20 19 – працює цілодобово;
  • безпосередньо в медзакладі.

Зазначимо, що за весь час пандемії в Україні було підтверджено 1 237 169 випадків зараження коронавірусом. З них одужали - 1 063 591, летальних випадків - 22 707 (станом на 5 лютого).

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