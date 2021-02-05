Суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав кадри з літака і розповів і довгому маршруті, який йому належить подолати

48-річний кулінар розмістив кілька фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net.

Ектор нарешті зміг вилетіти на батьківщину в Колумбію, щоб побачитися з сім'єю.

Для цього він спершу полетів до Німеччини, де пересів на літак, який повинен доставити його до рідних.

Однак 20-годинна дорога виявилася непростою.

Спеціальну маску потрібно носити весь час польоту, виняток – тільки для перекусу.

До нових труднощів також варто віднести численні декларації та анкети про стан здоров'я, постійний вимір температури і візуальний контроль.

"Красиві стюардеси, які раніше дарували сяючі посмішки, перетворилися на злих наглядачів», - говорить Ектор.

Більш того, Хіменес-Браво поскаржився на жахливий сервіс.

"Мій переліт став просто нестерпним і дорога додому перетворилася на години жаху. Враження від персоналу таке, ніби вони користуються ситуацією з ковідом і просто не виконують свої обов'язки. "Кидаються" у тебе їжею, стакан води треба випрошувати і враження, що ти всім винен тільки піднявся на борт літака», - засмутився ресторатор.

"Оскільки я також маю відношення до сфери обслуговування, то закликаю всіх виконувати свою роботу якісно, а не виправдовувати промахи карантином і пандемією», – підсумував Ектор.

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