Співак Сергій Бабкін показав австрійську лікарню і навіть, як йому робили саму операцію

Як передає Politeka.net, 42-річний артист поділився радісними новинами у своєму мікроблозі в Instagram. Бабкін переніс серйозну операцію на "найскладнішому" оці в одній з клінік Вени. Попереду у зірки ще одна подібна процедура.

За словами Сергія, операція пройшла вдало. Співак розповів подробиці, як все відбувалося. Так, спочатку пацієнту вводять спеціальну речовину, яка дозволяє лазеру визначити пошкоджені місця.

Бабкін показав кімнату очікування, а потім і саму операційну. Його не відразу посадили за обладнання з лазером, деякий час йому довелося почекати, поки діяла речовина.

"Останні лічені хвилини вже..., - говорив Бабкін на кадрах і додав, після того, як апарат видав певні звуки, - Це знак, до речі... що я готовий до лазера. Все!"

"Операція пройшла чудово! Навіть краще, ніж очікував сам лікар, доктор Анзарі!, - заявив Сергій, зазначивши, що цією інноваційною технологією користуються по всьому світу, але, на жаль, не в Україні. - Що робити людям, у яких немає можливості поїхати на лікування? Сліпнути? Мені б дуже хотілося, щоб моя хвороба послужила поштовхом у вирішенні цього питання на державному рівні".

Наступна операція, на другому оці, пройде 18-19 лютого, для чого Бабкіну знову доведеться відправитися в Австрію.

Користувачі підтримали артиста в коментарях, розділивши з ним радість: "як же круто ти все приймаєш!!! Обожнюю"; "Ура! Це по справжньому гарні новини" Слава Богу! 🙏🏻"; "Бережіть себе, Сергію!❤️🙌"; "👍Нехай все буде найкращим чином для вас! з таким настроєм - тільки перемагати!)"; "Слава Богу, все буде добре".

Нагадаємо, в січні Бабкін приголомшив звісткою про свій діагноз - "запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки". Співак втратив 70% зору.

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