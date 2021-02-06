Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", показала себе на студії

На фото Ольга позувала в топі і штанях. Дівчина стояла біля торшера, а на голові можна побачити у красуні навушники. Серябкіна знову працювала на студії звукозапису, як можна зрозуміти, адже поруч на штативі були мікрофон. Співачка опублікувала кілька фотографій, показуючи себе з різних ракурсів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви точно цього давно чекали", - написала дівчина.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя найкрасивіша", "ми вже нічого не чекаємо", " може ти посміхнешся?", "Краща", " коли друга збірка віршів буде?", "Буде дуже класна пісня" ," це назва пісні? Вообщем чекаємо від тебе більше класних пісень", "я давно чекаю тебе у себе вдома"," Оленька, одягайтеся тепліше"," Нічого собі"," Я люблю тебе, дорога, я великий шанувальник тебе, мама, люблю тебе весь час, дорога"," як можна з такими буферами ходити", " вогонь дівчинка, що там говорити...".

Ми писали, що відома співачка Ольга Серябкіна підкорила формами в купальнику.

Цього разу співачка позувала на сходинках, надівши світлий купальник. Великі груди навряд чи вмістилася в обтягуючий ліфчик, який натягнувся на бюсті, створюючи небезпечну ситуацію.

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