Відома актриса Христина Асмус показала себе в сміливому образі, відповівши на питання

На фото Асмус позувала в чорних гетрах і босоніжках. Христина доповнила образ боді з поясом і капелюшком, а в руці тримала стильну тростину. Красуня стояла біля басейну, а наряд був частково прозорим. Кадр вийшов досить цікавим і незвичайним, що відразу помітили фанати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви запитували про улюблений образ в шоу "Золото Геленджика"?! Ось він. Природно, самий відкритий. Що, я даремно худла, чи що?",- написала зірка.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нічого собі", "Шикаррно", "дуже ідить така помада", "цибуля взагалі відвал всього", " Золото Геленджика? Воно десь поруч з палацом Закопане?", "Це образ з мого випуску", " Ох Христина чарівна.Гарних вихідних тобі", "Воу-Ву, легше", " навіщо худий худнути?) ", "Декольте просто очманіти", "Христина, класно виглядаєш", "чудово виглядаєш, фігура особливо".

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Христина Асмус вийшла на вулицю в теплій чорній куртці зі світлим хутряним коміром, а на голову натягнула білу шапку. 7-річна Анастасія відображена в курточці леопардової розмальовки і забавною шапці у вигляді голови ведмедя.

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