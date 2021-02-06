Внучка знаменитої співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, постала в загадковому образі

Соня з дитинства "крутиться" в модельному бізнесі, передає Politeka.net. Дівчина кілька років тому навіть отримала титул "Краща модель України".

Цього разу красуня постала в загадковому образі в приглушеним світлом, від чого знімок вийшов досить інтимним. Внучка Ротару розпустила світле волосся і дивилася вперед.

Плечі моделі були ніжними й оголені. Шкіра виглядала рівною і навіть, можна сказати, сяяла при світлі.

"У тіні", - написала модель.

За 40 хвилин пост зібрав понад 500 лайків і багато коментарів.

"Ваааау", "о, боже мій 😍 🔥 ти богиня❤️❤️❤️", "чудово", " вона покращила свій французький там👀", " ❤ ️ 🔥 🔥 добрий вечір дорога моя!",- написали користувачі мережі.

А наречений Соні бізнесмен Денис Жданов, який увійшов до списку Forbes «30 підприємців Європи в сфері технологій», навіть поставив смайлик-сердечко.

Зазначимо, Соня Євдокименко народилася 30 травня 2001 року.

З наймолодших років дівчина займалася балетом і танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу. Крім того, відвідувала заняття верхової їзди.

Дівчина вперше спробувала себе в якості моделі у віці семи років.

Поступово модельна сфера абсолютно захопила дівчину і вона стала планувати свою кар'єру саме в цій області. Бабуся підтримала улюблену внучку.

Зараз красуня живе в Лондоні, де вивчає історію мистецтв і англійську літературу.

У 2018 році Соня представила свою пісню "Unbreakable", яка була записана в Києві.

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