Відома співачка Анна Корсун (MARUV), показала кумедне відео з милим песиком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, у сторіс артистки з'явилось відео, на якому вона тримає на руках собаку породи французький будьдог та танцює з нею під музику.

На новому відео можна помітити, що співачка виглядає дуже "по-домашньому" - вона без косметики та одягнена у худі червого кольору з капюшоном.

Очевидно, співачка дуже любить свою собачку, тому що в неї навіть є власна сторінка в соцмережі. Кличка тварини - Ізольда Олександрівна. В акаунті собачки можна побачити безліч фото французького будьдога, у тому числі в компанії зі співачкою MARUV.

Раніше повідомлялось, що MARUV, яка славиться своїми епатажними і відвертими образами, знову показала один із подібних в своєму Instagram. Зухвала співачка представила коротку відеозарисівку до нового кліпу на пісню VIP. MARUV продовжує дивувати своїми образами до пісні свого альтер его SHLAKOBLOCHINA і після Instagram Stories в чорних сукнях вона перейшла на більш ефектні луки.

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