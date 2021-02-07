Відома співачка Анна Корсун (MARUV), показала кумедне відео з милим песиком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.
Так, у сторіс артистки з'явилось відео, на якому вона тримає на руках собаку породи французький будьдог та танцює з нею під музику.
На новому відео можна помітити, що співачка виглядає дуже "по-домашньому" - вона без косметики та одягнена у худі червого кольору з капюшоном.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Сумська зловила за лаштунками Кухар з "Танців з зірками" разом з чоловіком, несподівані кадри: "З моїми улюбленими..."
"За кілька днів до дня народження": зупинилося серце геніальної актриси, хвороба виявилася сильнішою
Стихія обрушила свій гнів на Україну, але найгірше ще попереду: "14 лютого буде найхолоднішим за 110 років"
"До останнього приймав пацієнтів": раптово не стало українського лікаря, який пів життя рятував дітей
Очевидно, співачка дуже любить свою собачку, тому що в неї навіть є власна сторінка в соцмережі. Кличка тварини - Ізольда Олександрівна. В акаунті собачки можна побачити безліч фото французького будьдога, у тому числі в компанії зі співачкою MARUV.
Раніше повідомлялось, що MARUV, яка славиться своїми епатажними і відвертими образами, знову показала один із подібних в своєму Instagram. Зухвала співачка представила коротку відеозарисівку до нового кліпу на пісню VIP. MARUV продовжує дивувати своїми образами до пісні свого альтер его SHLAKOBLOCHINA і після Instagram Stories в чорних сукнях вона перейшла на більш ефектні луки.
Нагадаємо, що скандальна MARUV захопила природною красою, забувши про латекс і чорне волосся
А ще Politeka писала, що грайлива MARUV покрутила стегнами перед юною подружкою, влаштувавши рольові ігри
Також Politeka повідомляла, що фігуриста MARUV в тісному комбінезоні розташувалася на підлозі, вразивши хижою красою