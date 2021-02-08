Статистика хворих в Європі стає все більш лякаючою, в той час в Україні пандемія йде на спад

Український лікар Євген Дубровський на своїй сторінці в Facebook зробив припущення, чому ж так відбувається.

Медик вважає, що незважаючи на те, що багато хто критикував українську медицину, вона впоралася з величезною кількістю хворих коронавірусом. Крім того, в Європі могли ще не перехворіти в такому масштабі, як ми.

"Мене це теж дуже дивує. Стежу на новинами, спілкуюся з колегами з-за кордону і всі говорять про тамтешній жорсткий карантин. Швидше за все, вони ще не перехворіли в такому масштабі, як ми. У них переломний момент ще не настав", - розповів Дубровський.

Також, за словами доктора, важливу роль відіграли в Україні сімейні лікарі. Госпіталь без всяких напрямків і довідок приймав по самонаверненню величезну кількість пацієнтів і важких госпіталізували без винятків.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 8 лютого, в Україні офіційно підтверджено 1 246 990 випадків коронавірусної інфекції. З них 2141– виявлено за минулу добу, водночас 130 – діти.

Від COVID-19 у країні померли вже 23 644 особи (+47 за добу), а 1 075 743 пацієнти (+2697 за добу) повністю перемогли хворобу.

Нагадаємо, легка форма коронавірусу походить на ГРВІ, лікар назвав ключову відмінність.

Як повідомляла Politeka, китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.

Також Politeka писала, що Україна отримає широкий доступ до вакцини від коронавірусу: стало відомо, коли це станеться.