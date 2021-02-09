Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", з'явилася на підборах

На фото Нікітіна позувала в боді і колготах. Красуня присіла навпочіпки, а образ доповнила стильними чобітьми на підборах. Катерина позувала боком, хвалячись бездоганними сідницями, які виявилися не прикриті. Актриса дивилася в камеру, роблячи кадр максимально спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Альфа-самці увійшли в коментарі", "красуня", "Кошечка.иа"," Богиня"," Солодкий маленький тигреня"," всі руки на стіл"," Вау, яка красуня"," Вау, ось це естетика"," Вбивча красуня"," Чмок, моє сонечко"," спокуслива"," адже тепер сон мені не бачити"," Пора в аптеку за снодійним"," Бейба","ти і сонце, це щось прекрасне".

Ми писали, що українська актриса і зірка "жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, як її змінює макіяж.

Ролик, знятий в гримерці, починається з того, що в кадрі з'являється Катерина Нікітіна без особливого макіяжу.

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