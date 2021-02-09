Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", показала, як прокидається

На кадрах Ольга позувала в білих шортиках і ТОПі. Зірка лежала на ліжку, вигинаючись і посміхаючись. Після цього Серябкіна перекотилася на спину, хвалячись пишним бюстом. Кадри вийшли ніжними і захоплюючими, адже співачка виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Енергія понеділка", - підписала красуня фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Оля, запишіть пісню з Оленою", "Ой, прямо ллється щастя"," так радісно бачити тебе щасливою"," коли виспалася"," Краш", " Олька!! Ти чого так схудла?!! Терміново марафон по KFC потрібні!!!", "Втомилася і не прийшла, але все одно кличте", "Олечка, тобі так добре з посмішкою", "Оля, вистачить", "ще чоловіка не вистачає зверху, щоб лежав і цілував".

Ми писали, що відома співачка Ольга Серябкіна підкорила ідеальною фігурою в цікавому вбранні.

Ольга позувала серед поля без білизни. Зірка посвітила бюстом в маєчці на найтонших бретельках. Глибоке декольте притягувало погляд.

Завершив образ легкий макіяж. Ольга серйозно дивилася в камеру.

"Ніхто не може відібрати небеса в іншої людини. Ніхто не може забрати небо з собою при розставанні", - написано під фото.

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