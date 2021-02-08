В Україні зможуть розпочати майже відразу два етапи вакцинації проти коронавірусу

Крім цього, щеплення готові робити і жителям тимчасово непідконтрольних Києву територій.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Також він додав, що жителів ОРДЛО в Україні готові вакцинувати у разі відповідного звернення. Ось тільки щеплення проти коронавірусу будуть робити вакцинами, які менш вимогливі за умовами зберігання - наприклад, при температурі +2... + 8°С, адже такі легше зберігати і транспортувати.

"Якщо в кінці лютого отримаємо препарат від AstraZeneca/Oxford, то відразу почнемо другий етап вакцинації. Документи щодо вакцини знаходяться на розгляді ВООЗ. Але вона безпечна для людей похилого віку, в ЄС в цілому дозволена для осіб не молодше 18 років", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 8 лютого, в Україні офіційно підтверджено 1 246 990 випадків коронавірусної інфекції. З них 2141– виявлено за минулу добу, водночас 130 – діти.

Від COVID-19 у країні померли вже 23 644 особи (+47 за добу), а 1 075 743 пацієнти (+2697 за добу) повністю перемогли хворобу.

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