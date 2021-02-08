Ризик підхопити інфекцію коронавірусу існує у деяких людей
Так, в найбільшій небезпеці люди, які мають проблеми з імунітетом. Якщо ж хвороба викликала наслідки і ускладнення, слід звернутися до вузькопрофільних фахівців.
Таку думку висловив лікар-інфекціоніст Євген Дубровський на своїй сторінці в Facebook.
За словами медика, і надалі коронавірус "чіплятиме" переважно людей у віці. А ось молодим людям, дітям і навіть вагітним жінкам коронавірус не такий страшний - але за умови, що у них немає проблем зі здоров'ям.
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Якщо у людини після хвороби отримали постковідні наслідки, то краще проконсультуватися з фахівцями, які допоможуть вам повернутися до колишнього життя. Наприклад, до кардіолога, ендокринолога, невролога.
У перший місяць не потрібно робити значних фізичних навантажень, слід багато гуляти, нормально їсти, висипатися і відновлювати свій імунітет. У спортзали і басейни краще не ходити, тому що все-таки можуть бути ділянки в легенях, які ще не відновилися.
Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 8 лютого, в Україні офіційно підтверджено 1 246 990 випадків коронавірусної інфекції. З них 2141– виявлено за минулу добу, водночас 130 – діти.
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