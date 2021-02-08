Україну хочуть знову розділити на зони через пандемію коронавірусу
Так, зараз розглядають можливість повернення до адаптивного карантину з поділом регіонів України на зони. Адаптивний карантин складатиметься з "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" зони, і за окремим рішенням можуть встановлюватися "червоні" зони.
Про це попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється на сайті президента України.
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За словами глави уряду, поки епідемічна ситуація в областях різна. Є регіони, де рівень захворюваності помірний, але в деяких з них відбуваються спалахи.
"Протягом тижня така ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксувалося понад 400 хворих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, яка відбувалася на початку пандемії в Чернівецькій області", - повідомив він.
Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 8 лютого, в Україні офіційно підтверджено 1 246 990 випадків коронавірусної інфекції. З них 2141– виявлено за минулу добу, водночас 130 – діти.
Від COVID-19 у країні померли вже 23 644 особи (+47 за добу), а 1 075 743 пацієнти (+2697 за добу) повністю перемогли хворобу.
Нагадаємо, легка форма коронавірусу походить на ГРВІ, лікар назвав ключову відмінність.
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