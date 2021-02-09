Відома українська співачка MARUV порадувала шанувальників новим пікантним фото і спідній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.
Так, в акаунті MARUV з'явилось фото, на якому вона позує у мережевній напівпрозорій білизні бежевого кольору. На ній лише трусики і корсет без чашочок, за рахунок чого трохи видно груди співачки.
Відтінок білизни співачки майже зливається з кольором шкіри, через що спочатку деяким користувачам здалося, що зірка на фото взагалі без одягу.
Слід зазначити, що білизна на MARUV - від її власного бренду. Ніжний образ вона доповнила білою перукою, через що багатьом фоловерам вона нагадала молоду Ірину Білик.
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Користувачі соцмережі оцінили образ MARUV, не втримався навіть відомий російський співак Філіп Кіркоров. Також лайки "прилетіли" від Сергія Лазарева та Соні Плакидюк.
"На Ірину Білик в молодості тут схожа", "Бомба", "Алла Пугачова, здалося", "Маня, я прям весь горю", "Роздягайся вже повністю", "Ай, яка краса", "Гарна", "Боже, Аня, я думав, що ти гола", "Коли вже повністю роздягнешся?" - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що скандальна MARUV захопила природною красою, забувши про латекс і чорне волосся.
А ще Politeka писала, що грайлива MARUV покрутила стегнами перед юною подружкою, влаштувавши рольові ігри.
Також Politeka повідомляла, що фігуриста MARUV в тісному комбінезоні розташувалася на підлозі, вразивши хижою красою.