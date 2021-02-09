Відома українська співачка MARUV порадувала шанувальників новим пікантним фото і спідній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, в акаунті MARUV з'явилось фото, на якому вона позує у мережевній напівпрозорій білизні бежевого кольору. На ній лише трусики і корсет без чашочок, за рахунок чого трохи видно груди співачки.

Відтінок білизни співачки майже зливається з кольором шкіри, через що спочатку деяким користувачам здалося, що зірка на фото взагалі без одягу.

Слід зазначити, що білизна на MARUV - від її власного бренду. Ніжний образ вона доповнила білою перукою, через що багатьом фоловерам вона нагадала молоду Ірину Білик.

Користувачі соцмережі оцінили образ MARUV, не втримався навіть відомий російський співак Філіп Кіркоров. Також лайки "прилетіли" від Сергія Лазарева та Соні Плакидюк.

"На Ірину Білик в молодості тут схожа", "Бомба", "Алла Пугачова, здалося", "Маня, я прям весь горю", "Роздягайся вже повністю", "Ай, яка краса", "Гарна", "Боже, Аня, я думав, що ти гола", "Коли вже повністю роздягнешся?" - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що скандальна MARUV захопила природною красою, забувши про латекс і чорне волосся.

А ще Politeka писала, що грайлива MARUV покрутила стегнами перед юною подружкою, влаштувавши рольові ігри.

Також Politeka повідомляла, що фігуриста MARUV в тісному комбінезоні розташувалася на підлозі, вразивши хижою красою.