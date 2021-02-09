Щеплення від коронавірусу повинне спрацювати в будь-якому випадку
У цьому впевнений Міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він пояснив в одному з інтерв'ю, що після щеплення виробляються антитіла, і чим вище кількість антитіл, тим більше людина захищена, пише OBOZREVATEL.
Степанов додав, що на певному рівні антитіл, навіть якщо поруч з щепленим виявиться хворий, його антитіла не пустять антиген, людина не захворіє.
При цьому глава МОЗ підкреслив, що у людини може виробитися менша кількість антитіл і він може заразитися і перехворіти, навіть не знаючи, що хворів. За його словами, такий же підхід у вакцин проти грипу. Щеплення не гарантує, що людина не заразиться, але в іншому випадку перебіг хвороби не буде важким.
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Він додав, що найважливіше, що щеплення гарантує: точно не буде важкої форми, людина точно не помре. Саме так визначається ефективність вакцини проти коронавірусу.
Нагадаємо, що станом на вівторок, 9 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 107 млн осіб. За минулий день виявили 319 354 нових інфікованих. Продовжують боротися з COVID-19 25,6 млн осіб, 102 тисячі з них перебувають у критичному стані.
Усього від хвороби померли 2,3 млн пацієнтів. Водночас одужали – 78,8 млн.
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