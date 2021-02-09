Відомий український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", здивувала знімком на честь свого дня народження

Зірка порадувала відвертим знімком, показавши ідеальні форми, пише Politeka.net. Рудоволоса красуня постала перед камерою топлес.

Зірка додала кадру "перчинки" стиснувши бюст долонями.

Соня розпустила своє довге шовкове волосся, трохи прикривши ними бюст. Образ завершив головний убір.

Фотограф підняла підборіддя і злегка посміхнулася відкривши губи.

"32!🥳 💫 🐰 ",- написала Плакидюк.

За дві години пост зібрав понад 17 тисяч лайків і багато коментарів. Серед користувачів мережі, які привітали зірку й поставили лайки стали співачки Юлія Саніна, Санта Дімопулос та інші.

"З Днем Народження, яскрава моя зірка ⭐️❤️💋", " Happy Birthday ❤️", " з днем народження ...❤ ️ 🙌 😍 Кицюля... І не скажеш що 32 🤭", " Божечки кішечки 😍 зі святом прекрасна жінка ❤️ року тільки прикрашають вас нехай так і буде завжди 💕", " Соня, з днем народження 🥳 цілую обіймаю! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️", "Ухти, в один день народилися?) з днем народження ❤️🔥", " З Днем Народження 😍😍😍😍😍😍😍", "Неймовірна! Вітаю Вас" ," найяскравіша, з ДНЕМ Народження💐💐💐💐💐🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾", "З днем народження 🥳 здоров'я, благополуччя і нехай всі мрії збудуться)))❤️😍", " з днем народження, Сонечка!! Рада твоїм досягненням - тільки вперед!! і щоб завжди з гуморком)😘 🥂", "з вашим новим роком, красива і талановита жінка! ❤️Нехай цей рік для вас буде повним відчуття щастя, пурхаючого настрою, радості і любові✨", - написали шанувальники.

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