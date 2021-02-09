Відома телеведуча Лідія Тарана вразила зовнішністю без макіяжу

Ведуча ТСН Лідія Таран в кожному ефірі захоплює своєю ідеальною зовнішністю і бездоганним макіяжем, над яким завжди працюють візажисти. Але на своїй сторінці в Instagram зірка "1+1" показала, як виглядає у звичайному житті, пише Politeka.net.

Лідія Таран часто розповідає про себе в соцмережі, посвячуючи шанувальників в своє звичайне життя з простими турботами і навіть маленькими проблемами, хоча багато хто звик бачити телеведучу в ідеально продуманих образах, з укладкою і хорошим макіяжем. Але нещодавно Лідія показала, як виглядає без професійного макіяжу.

На знімках Лідія Таран сфотографувала себе на вулиці під час очищення автомобіля від налиплого снігу. Зірка "1+1" постала перед шанувальниками без краплі макіяжу, в теплому одязі і кумедній бежевій шапочці. У руці вона тримала щітку для снігу, а на підборідді була захисна маска.

І хоча фанати телеведучої могли побачити і червоний від морозу ніс телеведучої, і мімічні зморшки біля очей і рота, сяючі очі Лідії, щира посмішка і величезний позитив, який вона випромінювала, моментально згладили всі вікові зміни і крихітні недоліки.

До того ж шанувальники Лідії були зачаровані тим, що телеведуча не боїться показати себе в такому вигляді і навіть хвалиться простою і трудомісткою роботою в зимовий час. Тому телеведучу засипали приємними коментарями і компліментами.

"Який гарненький рожевий носик", "Лідочка круто виглядає", "Ух, посмішка","Красуня", "Ой, смішна!",- написали фоловери до публікації зірки.

Сама Лідія Таран зізналася, що любить чистити свій автомобіль від снігу, хоча всього за один день їй довелося зробити це тричі.

"Я люблю чистити машину. Це - як ліпити сніговика, тільки для дорослих, свого роду медитація. Але за пів дня розгрібати машину тричі, при чому так, ніби попередніх разів і не було...",- написала Лідія в соцмережі.

Нагадаємо, Лідія Таран, Алла Мазур, Марічка Падалко та інші зірки "1+1" вразили зовнішністю поза ефіром: "Фото просто заворожують"

Як повідомляла Politeka, зірка "1 + 1" Лідія Таран повідомила про сумні наслідки перенесеного коронавірусу: "відчуваю лише..."

Також Politeka писала, що Марічка Падалко вразила образом фатальної красуні в шкірі і" пір'їнках": "Прямо Марлен Дітріх"