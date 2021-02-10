"Холостячка" Ксенія Мішина показала ніжного Еллерта в ліжку

"Холостячка" Ксенія Мішина продовжує радувати яскравими кадрами своєї подорожі з Олександром Еллертом в Домініканську Республіку. Але цього разу замість пляжних знімків у своєму Instagram Stories вона показала ранкові ніжності зі своїм коханим, пише Politeka.net.

Завдяки Instagram Stories шанувальники Ксенії Мішиної вкотре змогли переконатися, що між нею і Еллертом дійсно іскрять справжні почуття. На знімку, який показала "Холостячка", вона разом зі своїм коханим позує в ліжку, але кадр насичений щирістю і неймовірною ніжністю.

Ксенія Мішина змогла підловити момент, коли, прокинувшись вранці, Олександр Еллерт захотів поцілувати кохану жінку. Він акуратно нахилився до її ніжної шийки і почав Ласкаво цілувати Ксенію в щічку і вушко, поки заспана, але щаслива Мішина обіймала коханого за плечі.

Свій чуттєвий знімок Ксенія Мішина підписала словами "Добрий улюблений ранок", а доказ своїх слів вона млосно прикрила очі від ніжних дотиків Еллерта і просто насолоджувалася яскравим моментом.

Про те, що знімок зроблений вранці, говорило і те, що і Мішина, і Еллерт були в ліжку без одягу, Ксенія вже встигла підв'язати своє волосся у високий пучок на маківці. Своє тіло "Холостячка" прикрила від цікавих очей м'якою білою ковдрою, хоча шанувальники змогли помітити, що в цей момент білизни на ній не було.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина вже встигла поділитися соковитими з відпочинку і захопити привабливою фігуркою в дуже цікавих ракурсах. Мішина сфотографувалася, "осідлавши" пальму і красиво вигнувши спинку на тлі морського пейзажу.

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