У деяких регіонах України очікується збільшення кількості нових випадків зараження
Такий тривожний прогноз склали вчені НАН України і виклали у себе на сайті.
Вчені заявляють, що найскладніша ситуація - в Івано-Франківській області, де фіксується 11% всіх виявлень коронавірусу в Україні. Зазначається, що динаміка на Прикарпатті почала суттєво впливати на динаміку всієї країни.
Крім того, збільшення кількості нових заражень очікується в Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях.
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При цьому дані свідчать, що кількість летальних випадків продовжує зменшуватися, незважаючи на локальне збільшення кількості летальних випадків в офіційній статистиці, що викликано затримками наповнення реєстру, йдеться в прогнозі.
Очікується, що середня кількість нових летальних випадків в Україні за добу складе 122 протягом тижня 9-15 лютого і зменшиться в середньому до 113 в період з 16 по 22 лютого.
Нагадаємо, що станом на вівторок, 9 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 107 млн осіб. За минулий день виявили 319 354 нових інфікованих. Продовжують боротися з COVID-19 25,6 млн осіб, 102 тисячі з них перебувають у критичному стані.
Усього від хвороби померли 2,3 млн пацієнтів. Водночас одужали – 78,8 млн.
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