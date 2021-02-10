Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, в якому вигляді потрібно чистити сніг

Чарівна Леся Нікітюк знає, чим зачепити шанувальників, і у своєму Instagram все частіше постає в привабливих образах, що підкреслюють її фігурку. Цього разу телеведуча похвалилася плоским животиком перед тим, як йти розчищати сніг, пише Politeka.net.

Леся Нікітюк оновила свою сторінку новим знімком, зробленим у місті Хмельницький, звідки знаменитість родом. Зірка позувала в кімнаті стоячи біля вікна, звідки на неї лилося яскраве сонячне світло, підсвічуючи весь її силует і створюючи відблиски на її світлому волоссі.

Леся Нікітюк злегка прогнувшись в спинці, позувала на камеру в стильному трикотажному костюмі бежевого кольору, що складається з укороченої кофтинки і спідниці, яка обтягнула апетитні стегна красуні. Леся поклала руку на свій плоский животик, який було видно завдяки довжині кофти, а своє біляве волосся зірка поклала на одну сторону, надавши їм об'єм. Наряд зірки підкреслив не тільки її тонку талію, але і пружні груди.

У своїй публікації Леся Нікітюк жартома запитала у шанувальників, де в Хмельницькому можна купити хорошу лопату. Таке питання було пов'язане з тим, що зірка збиралася чистити сніг на вулиці, хоча одяглася вона для цього не зовсім слушно.

"На цій пафосній Хмельницькій ноті я йду відгрібати сніг. Шановні, а де купити хорошу лопату? Епіцентр? Сільпо? Хелен Марлен?",- написала Леся на своїй сторінці.

Звичайно ж шанувальники не змогли не відреагувати на публікацію своєї улюбленої Нікітюк і в коментарях написали багато компліментів та порадили, де придбати інструмент.

"Леся, ти найкраща!", "Така красива", "Краще дочекатися, поки він сам розтане", "Лесюня, ти прекрасна", "Допомога потрібна?", "Ти красуня", "Краля Леся, та ти гарненька", "Симпатичний пупочок", "Сонячна дівчинка", "Справжня жінка, завжди бере те, що хоче", - написали фоловери.

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