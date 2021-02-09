Чоловік Наташі Корольової, актор і стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) сьогодні відзначає своє професійне свято, з приводу чого порадував шанувальниц пікантним фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Тарзана в соцмережі.

Так, артист запостив у своєму акаунті світлину, на якій він позує з оголеним торсом, тримаючи в руках червону троянду. При цьому він підніс квітку до обличчя та спокусливо прикусив пелюсток зубами.

"З днем стриптизу вас всіх, панове! А жінкам - троянди", - написав він.

Таке фото викликало бурхливу реакцію в мережі, особливо серед представниць прекрасної статі. Багато хто навіть позаздрив дружині Тарзана наташі Корольовій.

"Ну красень же! З професійним святом!", "Зі святом, Сергію!", "Красень! Заздрю Наташці! вона тому і не старіє, красуня, з таким чоловіком! Пока є пристрасть, кохання, краса - немає приводу старіти", "Ах, який красень! Зі святом!", "Ви супер", "Вау", "Засновника і провідника - зі святом", "Тобі можна позаздрити", "Треба зробити цей день вихідним, якщо є таке свято", - пишуть у коментарях.

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