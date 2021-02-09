Відома українська телеведуча Катя Осадча потрапила в гості до співака Олександра Пономарьова

Катя Осадча в силу своєї професії змушена спілкуватися з багатьма чарівними знаменитостями, але цього разу вона "забрела" в особистий кабінет Олександра Пономарьова, про що сам співак зізнався на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Олександр Пономарьов показав спільний знімок з телеведучою Катею Осадчою, зроблений в кабінеті співака. На знімку Катя Осадча радісно посміхалася своєю "фірмовою" посмішкою і була в піднесеному настрої від такої несподіваної для багатьох компанії. Сам же Пономарьов стояв поряд з харизматичною ведучою, збентежено посміхаючись.

Багато шанувальників Осадчої могли навіть подумати, що скаже Горбунов, коли побачить цей цікавий знімок. Але насправді телеведуча завдала візит Пономарьову, оскільки він зайнятий новим проектом для всіх жінок під назвою "Чому?".

Мабуть, Катя Осадча влаштувала йому справжній допит, оскільки, за словами самого співака, вона не тільки хороший журналіст, але і "колючий". Хай там як, але Олександр Пономарьов залишився під враженням від її візиту, що видно по посмішці артиста і задоволеному обличчю.

"Катя-хороший журналіст, колючий! Таким і повинен бути справжній професіонал своєї справи! Фото зроблено в моєму кабінеті на зйомці моєї нової пісні #чому?, у виконанні нашого квартету @dzidzio @pivovarovmusic @alekseev_officiel", - підписав свою публікацію Олександр Пономарьов.

Фанати співака в коментарях повністю з ним погодитися.

"Так, Катя Осадча розумничка, мені вона подобається і ви, Олександр, дуже мені подобаєтеся", "Катя Осадча чудова, талановита журналістка! Красиве фото", "Катя одна з кращих українських журналістів теперішнього часу!",- написали фоловери.

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