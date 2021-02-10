"Холостяк" Микита Добринін нарвався на критику через спиртне в руках вагітної Даші Квіткової

Як пише Politeka.net, харизматичний "Холостяк" Микита Добринін вирішив порадувати свою вагітну дружину Дашу Квіткову незабутньою заміською поїздкою по снігу, але серед красивих і гармонійних кадрів поїздки, які він показав в Instagram, з'явилася пляшка зі спиртним, що викликало багато питань у шанувальників.

Микита Добринін показав яскраві кадри, зняті під час снігопаду десь за містом. Добринін привіз туди свою вагітну дружину, щоб разом провести час, трохи повеселитися, і, звичайно ж, віддатися романтичним поривам.

На кадрах Микита цілує Дашу і ніжно її обіймає. А після пара сідає на відкритий багажник автомобіля, і Добринін дістає пляшку з ігристим вином. На кадрах видно, як Даша Квіткова тримає в руці келихи в радісному передчутті солодкого напою, а Микита наповнює келихи шампанським до верху.

Після цього пара влаштувала невелику пробіжку по дорозі під снігом, а Микита навіть станцював Даші невеликий танець біля машини.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Микита Добринін (@nikitadobrynin)

І хоча кадри, показані у вигляді своєрідного "калейдоскопа", були дуже яскравими, чуттєвими і наповненими емоціями, шанувальники Микити Добриніна не оцінили романтичне відео з "Холостяком" і його вагітною дружиною.

Багато питань викликала пляшка спиртного, яке, як відомо, вагітним вживати не можна. Між шанувальниками навіть виникла невелика суперечка в коментарях, в яку врешті-решт втрутився сам Микита Добинін, розставивши всі крапки над "і".

"Хіба можна пити шампанське вагітним?"

"Вона не п'є, це просто реклама."

"Ну, рекламувати те, що не п'єш, це по суті обман. Я вже не кажу про те, що це шкідливо".

"Вона любить мартіні і до вагітності вони іноді його пили. А зараз через вагітність вона не п'є, а рекламу робити потрібно"

"Це не означає, що це добре"

"А ви бачите, що вона його п'є? Даша просто тримає келих, ось і все"

"Вагітним пити алкоголь ні. Я не вагітний, чесно. Залишили машину і тоді можна. Так що не чіпляйтеся, а відкрийте і собі пляшечку Асті", - втрутився Добринін зі своїми виправданнями і завершив суперечку.

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