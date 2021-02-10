У тарифах за нові пакети медпослуг від держави настають зміни

Наступного тижня Кабмін розгляне нову програму медичних гарантій на 2021 рік.

Її зараз допрацьовує Національна служба здоров'я України( НСЗУ), і там заявляють, що в деяких випадках тарифи на медпослуги підвищать в 1,5–2 рази, повідомляють Вести.UA.

У НСЗУ кажуть, що один з пріоритетних напрямків — це медична допомога в складних неонатальних випадках, а тому вона оплачується за найвищим тарифом. Так, один випадок догляду за новонародженим вагою до 1500 грамів буде оплачуватися в розмірі 135 тис.грн. Зараз це оцінюється в 20 700-98 500 грн.

Тариф на пологи також буде збільшено — з 8 тис.до 10 тис. грн. Ця сума не враховує всі витрати і не може враховувати, оскільки вона середня. Один випадок може обійтися в 100 тис.грн, а інший може коштувати і дешевше 8 тисяч.



Також у новому пакеті "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" програми медгарантій передбачається можливість отримати безкоштовні Стоматологічні послуги. Але тільки в певних випадках. Якщо у пацієнта діагностовано: пульпіт, перелом зуба, невралгія трійчастого нерва, хімічний опік слизової рота, слинно-кам'яна хвороба, карбункул або фурункул, травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

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