Актриса "Дизель шоу» Маруся Грицук поділилася зворушливими подробицями сімейного життя

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель-Студіо" в Instagram у зв'язку з наближенням Дня закоханих показали фото, на якому Маруся зображена разом зі своїм чоловіком Якимом тишком.

Також там Грицук розповіла про милий сімейний ритуал.

"Кожен раз, коли ми з чоловіком переходимо дорогу, він завжди бере мене за руку. А як тільки перехід закінчується-відпускає. Ну прям як дитину. Боїться, напевно, що зі мною щось може трапитися. Він цього сам ніколи не помічає, але я постійно над ним приколюється. І така мілота вже 15 років шлюбу", - поділилася артистка.

У мережі відзначили, що Марія і її чоловік дуже схожі між собою.

"Рідкісної краси пара", "живіть радісно і щасливо", "як романтично", "ви дуже схожі", "дуже красива пара", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Маруся Грицук не тільки щаслива дружина, а й багатодітна мати. У неї чотири дитини Данило (2006 р. н.), Всеволод (2008 р.н.), Акім (2012 р. н.) і Марк (2017 р. н.). Сім'я проживає в Мінську.

Маруся Грицук долучилася до команди "Дизель шоу" в 2019 році.

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