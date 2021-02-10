Співак Олег Винник відкрився перед здивованою публікою з нового боку

Як передає Politeka.net, 47-річний артист став героєм свіжого номера журналу "Теленеделя", прикрасивши собою обкладинку.

Олег Анатолійович порадував своїх фанатів, яких в Мережі жартома називають "вовчицями", кількома одкровеннями з життя, пишуть "Факти". Винник розповів, чим займався на карантині. Виявляється, від відсутності роботи страждати йому не довелося.

Співак записував нові пісні, а також був задіяний у зйомках третьої частини комедії «Скажене весілля».

"Моя роль отримала розвиток. Якщо в першій серії з'являюся як би між іншим, а в другій мене запрошують заспівати на весіллі, то у фінальній буде кілька ситуацій і повноцінних сцен з моєю участю", — викликав подив артист.

Крім того, Винник поділився своїм незвичайним способом заспокійливої "терапії". Виявляється, він володіє не тільки вокальним талантом, а вміє працювати ще й руками. За словами Олега Анатолійовича, в студентські роки, ще на початку 90-х, він захопився виготовленням жіночої біжутерії, віддаючи перевагу дереву.

"Вручну випилював лобзиком дерев'яні хрестики, потім спробував їх продавати. На виручені гроші купив невеликий деревообробний верстат. Для мене дерево в руках те саме що й дорогоцінне каміння. Вибрати сорт, знайти правильний стовбур потрібного кольору, висушити — це як терапія. Дуже люблю запах яблуні. Коли починаєш її натирати - аромат приголомшливий! Пізніше, в 2000-х, з дуба робив меблі для своєї квартири. Але з тих пір не повертався до цього заняття. Сподіваюся, все ще попереду", - збентежив одкровенням Винник.

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