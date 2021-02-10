Відома українська телеведуча Катя Осадча засліпила своєю красою і бездоганною посмішкою

Неповторна Катя Осадча у будь-якій ситуації виглядає бездоганно і вражає ідеально продуманими образами. У своєму Instagram телеведуча знову захопила стрункою фігуркою в красивому і лаконічному вбранні, пише Politeka.net.

Катя Осадча цього разу не стала знімати сюжет або розмовляти зі знаменитостями, а просто вирішила зануритися у світ мистецтва і вічної краси, щоб насититися позитивними емоціями і враженнями. Дружина Юрія Горбунова відвідала Національний художній музей України, який знаходиться в Києві, а для такого заходу вона підібрала ідеальне поєднання кольорів для свого вбрання.

Катя Осадча ще раз продемонструвала відмінний смак і відчуття стилю. Для походу в музей незрівнянна телеведуча вибрала класичні чорні штани і дуже стильну та одночасно лаконічну блузу з оригінальними рукавами-ліхтариками.

Блузка ніжного молочного відтінку була скроєна в форматі корсета, який акуратно акцентував груди Осадчої завдяки симетричним складкам. Крій цього одягу ненав'язливо оголив ніжні плечі телеведучої і підкреслив відкриту зону декольте з привабливою улоговинкою в ній.

Катя Осадча розпустила своє русяве волосся, виклавши їх хвилями по обох плечах, а завершили лук стильний солом'яний капелюшок з чорною стрічкою і, як завжди, чарівна посмішка зірки, яка вже давно стала її візитною карткою.

"Неймовірна експозиція в @namu.museum # artofclip @vancleefarpels

Краса в кожній деталі",- написала під своєю фотографією Катя Осадча.

Її шанувальники відзначили неймовірну красу телеведучої і навіть порівняли її з відомим полотном Леонардо Да Вінчі "Мона Ліза".

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