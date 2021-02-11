Балерина Анастасія Волочкова завела публіку свіжими фото, розповівши про важливу подію

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала серію нових знімків у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись враженнями від свого виступу.

Так, розфуфирена блондинка з пишним бантом на голові і в балетній пачці рожевого і лілового відтінків постала в оточенні колег - учасників вистави - дітей і нового клоуна.

У підписі артистка подякувала вдячним глядачам, організаторам виступу й всім, хто був поруч.

"Ось і відбувся наш спектакль "Балерина в Задзеркаллі цирку" в Зеленограді.🌺 🩰 Це був мій подарунок від душі. У нашій команді оновлення! У нас новий клоун.😊 Адам Талін.👍 Представник цілої династії! З його приходом в наш проект, спектакль заграв новими фарбами.😊 Дівчата нашого "VIRTEX" @vortex.dance і з їх професійним і чудовим керівником Ольгою Миколаївною як завжди були на висоті і в новій інтерпретації вистави! Дякуємо дирекції залу "Зеленоград" за квіти в подяку, за цю подаровану благодійну виставу. Дорогій серцю людині за букет з сонячним вкрапленням, 🌻 🌹 і всім глядачам спасибі за овації і любов!", - йдеться в повідомленні.

Публіка вже традиційно розпекла балерину в коментарях:

"Клоунеса Всієї Русі😂"

"Мадонна від заздрості напилася напевно"

"Ну що сказати....Був(!) балет, став цирк, що далі?"

"Яке жалюгідне видовище 😢"

"Дорога серцю людина - це хто? Знову придумала когось? Або уві сні приснився?"

"Хороша розтяжка ще не балет!"

"Ну чому знову хтось хоче внести негатив? Подивіться яка виконана робота, вам таке і не снилося! Настя ви прекрасні"

"Анастасія, цирк - це ваше! Ви настільки талановиті - і колуном можете працювати і штангістом, і на коні скакати!"

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