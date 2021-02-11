Відомий російський співак Філіп Кіркоров показав нове фото з Ані Лорак і MARUV

Артист поділився знімком на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

"Мене завжди оточують найталановитіші, найкрасивіші люди. І зустрічаємося ми в найкращих місцях. І їмо найсмачнішу їжу. І настрій у нас класний. Бути щасливим-це так заразливо! Спасибі всім, хто мене сьогодні надихав: моя dream team @iliaskokotos @dimitriskontopoulos, красуні "made in Ukraine" @anilorak @maruvofficial і Шеф-кухар @chistyakov", - написав артист.

Зазначимо, фото активно коментують у мережі. При цьому особливу увагу привернула зовнішність Ані Лорак. Співачку дорікають за зловживання омолоджуючими процедурами.

"Лорак стає схожою на Успенську", "Успенська накачала все що можна і не можна. Стала схожа на гумову ляльку. Ані Лорак перекала губи. Рот вже до вух", "Так, у них один пластичний хірург", "Лорак операції через чур, пластики", " Марув не відразу впізнала", "ситі і щасливі", "Дружба і любов це головний путівник", "Марув одягнена??? Дивно", " Ані Лорак, навіщо так спотворювати себе! Така красива була, а зараз і не впізнати навіть. Ох ох ох", "Вони як з ланцюга зірвалися. Всі пішли губи накачувати і все інше. Рот вже до вух. Таже Лорак", - пишуть в коментарях.

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