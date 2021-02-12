Американська супермодель Емілі Ратаковскі викликала фурор унікальними фото зі своїми видатними колегами

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці 29-річної красуні в Instagram опублікували архівні знімки, на яких вона позувала на одній з вечірок поруч з 25-річною топ-моделлю Джіджі Хадід і 47-річною Кейт Мосс, "ветераном" подіумного бізнесу.

Ратаковскі, як відомо, зараз знаходиться на останніх термінах вагітності, активно хвалячись кругленьким животиком і готуючись вперше стати мамою. Тому не дивно, що фанати ностальгують за часами, коли струнка і зухвала Емілі хизувалася в пікантних нарядах, розбурхуючи фантазію.

Так, на опублікованих кадрах Ратаковскі постала в розкішній червоній сукні цегляного відтінку з відвертим декольте й божевільним розрізом внизу. Гаряча брюнетка прикрасила образ масивними золотими прикрасами, блиснувши "гладенькою" красою, гідною пензля художника. Здається, Емілі з легкістю вдалося затьмарити своїх знаменитих подружок - вся справа в потужному декольте.

Джіджі також виставила напоказ апетитні ніжки, однак при цьому сховала бюст, через що виглядала на порядок скромніше. Дівчина позувала в ніжно-рожевій сукні з пікантним вирізом на талії і розрізом спідниці мало не до пояса.

Британська красуня Кейт віддала перевагу більш класичному образу, одягнувшись в блискучий топ з V-подібним декольте й чорні укорочені брюки.

Раніше ми розповідали, як Ратаковскі збентежила кадром на унітазі. Повністю роздягнена модель "осідлала" "білого друга", закинувши ногу на ногу й прикривши бюст руками.

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