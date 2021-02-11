На Хмельниччині рідним лікарів, які померли від коронавірусу не виплачують компенсацій

Виплати отримали лише 3 з 16 сімей, повідомляє інформагентство xm-inside.

"Профінансовано допомогу для сімей лікаря-хірурга, лікаря-терапевта та водія швидкої допомоги. Йдеться про суму 219 тисяч 700 гривень за кожного. Тобто, про передбачену одноразову допомогу в 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на момент настання страхового випадку", - повідомили у виданні.

В обласному управлінні Фонду пояснили, що для отримання допомоги потрібно зібрати всі потрібні документи.

"Кожен з членів сім'ї медика, які перебували на його утриманні, повинен написати заяву за встановленою формою і подати в управління Фонду за місцем проживання медика на момент його смерті. При наявності всіх підтверджуючих документів, кошти на це оперативно виділяються з державного бюджету", - пояснила заступник начальника місцевого відділу страхових виплат.

Раніше ми розповідали, що рідним лікаря, яка померла від "китайського" вірусу і зовсім відмовляють у виплаті компенсації.

Родичі медика, стверджують, що вона заразилася на робочому місці, але спеціальна комісія, яка розглянула цей випадок, вважає, що захворювання побутове.

Колеги лікаря дивуються від такого рішення, оскільки вона дотримувалася всіх норм безпеки.

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