Популярний співак Макс Барських поділився одкровеннями про особисте життя і що його лякає найбільше

Так, в інтерв'ю російському медіаменеджеру і екс-гендиректору телеканалу Муз-ТВ Арману Давлетярову, Макс зізнався, що боїться змій і жаб, пише Politeka.net.

"Що стосовно більш глибоких страхів... де купити пісню, кого обігнати в чартах, як стати найпершим, як краще придумати речі або костюми, ніж у цієї людини... цього ніколи немає. Для мене це не важливо. Я роблю це тільки тому що я цим горю, мені поки є що сказати....",- каже Барських.

І все ж Макс зізнався, що один з його страхів – це втратити «коннект з небом», який рано чи пізно може закритися.

"Відкривається це джерело, ти можеш писати, писати, писати. Потім воно різко закривається і ти не розумієш, коли воно знову відкриється – невідомо. Може пройти місяць, два, навіть півроку або рік. І ти сидиш і думаєш, невже я розучився писати? Невже я більше не можу писати? О господи, що відбувається зі мною?",- пояснив свої почуття Макс Барських.

За словами співака, він зрозумів, поему це з ним відбувається.

"Я усвідомив, що я забуваю проживати життя, дивитися навколо себе, надихатися, забуваю бачити і чути історії. Це важливо, тому що мені важливо про щось говорити....»

Міркуючи про справжнє кохання, Барських запевнив Давлетярова, що він любив, але зараз, в силу свого дорослішання і розуміння, ким він є зараз, він усвідомив, що це була зовсім не любов.

"Це була звичка, прихильність, ревнощі, пристрасть, закоханість. Це було все, що завгодно, але не магічне почуття, яке триває протягом усього життя. Мені потрібно навчитися нічого не очікувати, нікого не шукати", зізнався Макс Барських, додавши, що вірить, що одного разу йому вдасться відчути саме вселенське кохання.

Відповідаючи на питання про зради, Макс Барських розповів, що йому доводилося через це проходити, але на щастя, рідко. Однак тільки через якийсь час він навчився прощати образи і зради.

"Я навчився жити з відсутністю будь-яких образ всередині себе, тому що, коли в тобі є образа, вона відразу руйнує тебе, як людину», - говорить Макс Барських.

Нагадаємо, Макс Барських розповів про розбірки в сім'ї і складнощі з мамою.

Як повідомляла Politeka, Макс Барських вперше зізнався, чому зраджував своїм дівчатам.

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